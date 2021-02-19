تركيا.. محكمة النقض تؤيد حكما بسجن عضو في البرلمان موال للأكراد

قالت وسائل إعلام رسمية تركية إن محكمة النقض أيدت حكما بسجن عضو في البرلمان من "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد بتهم الإرهاب، ما يفتح الطريق أمام إسقاط عضويته البرلمانية.

وأفادت وكالة "الأناضول"، اليوم الجمعة، بأن محكمة النقض أيدت سجن عضو البرلمان عن "حزب الشعوب الديمقراطي" عمر فاروق جرجرلي أوغلو سنتين ونصف السنة لإدانته بنشر دعاية إرهابية.

وتم فتح تحقيق آخر ضد جرجرلي أوغلو هذا الأسبوع بعد أن قال على "تويتر" إن الأتراك الذين قتلهم "حزب العمال الكردستاني" كان ممكنا أن توهب لهم الحياة لو أن الحكومة بذلت جهودا لإنقاذ أرواحهم.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و"حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه و"حزب الحركة القومية" المتحالف معه "حزب الشعوب الديمقراطي" بإقامة صلات مع "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا، فيما ينفي الحزب أي صلات له بالإرهاب.

ومنذ 1984 ينفذ "حزب العمال الكردستاني" تمردا في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية، ولقي أكثر من 40 ألفا حتفهم في الصراع.

وفي الآونة الأخيرة ركزت تركيا قتالها ضد الحزب في شمال العراق.

المصدر: "رويترز"