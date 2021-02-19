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الأمين العام لحلف الناتو: الصين وروسيا تريدان إعادة صياغة القواعد لمصلحتيهما الخاصة

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الأمين العام لحلف الناتو: الصين وروسيا تريدان إعادة صياغة القواعد لمصلحتيهما الخاصة
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ إن الصين وروسيا تريدان إعادة كتابة القواعد لمصلحتيهما الخاصة منوها بأنه من خلال تعاون دول الحلف سيرغم الآخرين على الالتزام بالقوانين.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ اليوم الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر خاصية الفيديو، إن أوروبا وكندا والولايات المتحدة يجب أن تلتزم بالنظام الدولي القائم على القواعد والذي تتحداه روسيا والصين، مشيرا إلى أن قوة بكين المتصاعدة هي "قضية حاسمة".

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وتابع ستولتنبيرغ قائلا: "تحاول الصين وروسيا إعادة صياغة قواعد الطريق من أجل مصالحهما الخاصة.. صعود الصين هو قضية محددة للمجتمع عبر الأطلسي، مع عواقب محتملة على أمننا وازدهارنا وطريقة حياتنا".

المصدر: رويترز

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