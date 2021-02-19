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برلين: تهيئة الظروف لإتمام "السيل الشمالي 2" أولوية قصوى

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برلين: تهيئة الظروف لإتمام
Reuters Kay Nietfeld
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أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تهيئة الظروف الملائمة لاستكمال مشروع خط الأنابيب "السيل الشمالي 2" مع روسيا لا تزال على رأس أولويات حكومة برلين.

وقال ماس، في حوار مع موقع The Pioneer قبل بدء مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الجمعة: "الأولوية القصوى تعود إلى تهيئة الظروف الملائمة لإتمام بناء خط الأنابيب هذا، وفعليا قد قلنا كل شيء بهذا الشأن".

وأكدت الحكومة الألمانية مرارا سعيها إلى إتمام "الخط الشمالي 2" على الرغم من الضغوط المكثفة من قبل الولايات المتحدة وتدهور العلاقات بين برلين وموسكو في ظل قضية الناشط الروسي المعارض المسجون أليكسي نافالني.

المصدر: "تاس"

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