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سلالة كورونا الجنوب إفريقية تظهر في بلد أوروبي جديد

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سلالة كورونا الجنوب إفريقية تظهر في بلد أوروبي جديد
Reuters /FW1F/Tim Heritage
تدابير احترازية ضد كورونا في بولندا
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أفاد وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، اليوم الجمعة، بأن سلالة فيروس كورونا الجنوب إفريقية تم اكتشافها في البلاد التي تشهد موجة ثالثة من الجائحة.

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وفي حديثه مع الصحفيين، أكد نيدزيلسكي أنه "بالإضافة إلى السلالة البريطانية، ظهرت سلالة جنوب إفريقيا".

وكانت هذه السلالة شديدة العدوى اكتشفت في بلدان أوروبية أخرى، مثل فرنسا وإسبانيا والنمسا.

يذكر أن شركتي "فايزر" و"بيونتيك" قالتا إن دراسة معملية أشارت إلى أن سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا ربما تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاح الشركتين بمقدار الثلثين.

المصدر: RT

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