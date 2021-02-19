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الاتحاد الأوروبي يعلق على الاحتجاجات في إسبانيا

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الاتحاد الأوروبي يعلق على الاحتجاجات في إسبانيا
Reuters
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علق ممثل المفوضية الأوروبية على المظاهرات الحالية في إسبانيا بعد توقيف السلطات مغني الراب، بابلو هاسل، منوها بأن الاتحاد الأوروبي يدعم "الاحتجاجات السلمية".

وقال الممثل، "لقد كررنا مرارا وتكرارا أن التظاهرات السلمية حق أساسي في جميع الدول الديمقراطية، نحن نؤيد التظاهرات السلمية ونرفض أي شكل من أشكال العنف. بشكل عام، فيما يتعلق بحرية التعبير، فإن الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تضمن شروط تحقيق هذه الحريات. كما ندعو السلطات الاسبانية للقيام بذلك".

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وبدأت الاحتجاجات في المدن الإسبانية، يوم الثلاثاء الماضي، بعد اعتقال مغني الراب، بابلو هاسيل، الذي حُكم عليه بالسجن 9 أشهر بتهمة إهانة النظام الملكي في إسبانيا، وتخللت الاحتجاجات أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة، واعتقل العشرات، كما أصيب العديد خلال الاحتجاجات، من بينهم رجال شرطة.

المصدر: نوفوستي

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