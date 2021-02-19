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الصحة الإيرانية تسجل 77 حالة وفاة و8017 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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الصحة الإيرانية تسجل 77 حالة وفاة و8017 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters
أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 77 حالة وفاة و8017 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، إنه تم تسجيل 8017 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و558 ألفا و159 شخصا، كان بينهم 3969 شخصا في وضع حرج.

وأضافت، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و331 ألفا و162 شخصا لغاية الآن، وتوفي 77 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 59 ألفا و341 شخصا".

يذكر أن 10 ملايين و330 ألفا و898 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 في إيران حتى الآن.

المصدر: RT+ تسنيم

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