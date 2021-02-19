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فيديو.. ميركل في موقف محرج بسبب الكمامة.."خطأ بريء"

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فيديو.. ميركل في موقف محرج بسبب الكمامة..
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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تعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لموقف محرج داخل البرلمان الألماني، بعد أن انتبهت إلى أنها نسيت كمامتها على طاولة المتحدث عقب انتهائها من إلقاء كلمتها حول فيروس كورونا.

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ووثق مقطع فيديو قصير مدته 10 ثوان، وحظي بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع "تويتر" الموقف المحرج الذي تعرضت له ميركل، وتناقلت وسائل الإعلام الألمانية مقطع الفيديو وعلقت عليه بأنه "خطأ بريء" من المستشارة الألمانية.

ويرصد الفيديو لحظة رد فعل ميركل أثناء عودتها إلى مقعدها، بعد انتهاء كلمتها أمام البرلمان حول مكافحة وباء كورونا، ونسيانها الكمامة على الطاولة التي ألقت منها الكلمة، فتداركت المستشارة الأمر وهرولت مسرعة لالتقاطه ثم ارتدت السياسية المخضرمة القناع وحاولت كبح ابتسامتها.

المصدر: دوتشيه فيليه+express

 

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