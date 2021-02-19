فيديو.. ميركل في موقف محرج بسبب الكمامة.."خطأ بريء"

تعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لموقف محرج داخل البرلمان الألماني، بعد أن انتبهت إلى أنها نسيت كمامتها على طاولة المتحدث عقب انتهائها من إلقاء كلمتها حول فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

ووثق مقطع فيديو قصير مدته 10 ثوان، وحظي بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع "تويتر" الموقف المحرج الذي تعرضت له ميركل، وتناقلت وسائل الإعلام الألمانية مقطع الفيديو وعلقت عليه بأنه "خطأ بريء" من المستشارة الألمانية.

Angela Merkel somos todos pic.twitter.com/Ti8TdyEiv6 — Marta Domínguez (@1Eme_) February 17, 2021

ويرصد الفيديو لحظة رد فعل ميركل أثناء عودتها إلى مقعدها، بعد انتهاء كلمتها أمام البرلمان حول مكافحة وباء كورونا، ونسيانها الكمامة على الطاولة التي ألقت منها الكلمة، فتداركت المستشارة الأمر وهرولت مسرعة لالتقاطه ثم ارتدت السياسية المخضرمة القناع وحاولت كبح ابتسامتها.

#ميركل نسيت ارتداء #الكمامة في جلسة داخل البرلمان الألماني🇩🇪 وكانت هذه ردة فعلها!👇 pic.twitter.com/iMpC1FYK33 — DW عربية (@dw_arabic) February 19, 2021

المصدر: دوتشيه فيليه+express