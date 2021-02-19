الاتحاد الإفريقي ينتظر 300 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن الاتحاد الإفريقي أنه سيتلقى 300 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الاتحاد الإفريقي أن لقاح "سبوتنيك V" سيكون متاحا بداية من مايو المقبل، وسيكون متاحا على مدى الـ12 شهرا القادمة.

كما أكد الاتحاد أنه أمّن 270 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، و"فايزر"، و"جونسون آند جونسون".

وكانت روسيا قد أجرت مباحثات نهاية الشهر الماضي، مع ممثلي الاتحاد الإفريقي بشأن إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا إلى القارة السمراء.

المصدر: رويترز