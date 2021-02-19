الهند.. تسجل أعلى زيادة إصابات كورونا منذ ثلاثة أسابيع ومدينة مومباي تكلف حراسا بفرض الكمامات

سجلت الهند اليوم أعلى زيادة في 3 أسابيع بإصابات كورونا حيث رصدت 13193 حالة، فيما تجول آلاف الحراس بمدينة مومباي التجارية لفرض الكمامات حيث تواجه المدينة مؤخرا زيادة في الإصابات.

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وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند 10.96 مليون إصابة، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم، بعد الولايات المتحدة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 156 ألفا.

وكانت 75 بالمئة من الإصابات الجديدة في الهند في ولاية كيرالا الجنوبية، ومهاراشاترا التي تقع بها مومباي. وتسجل الولايتان بالفعل أعلى عدد من الإصابات.

ويقول خبراء صحة إن إعادة فتح المؤسسات التعليمية في كيرالا، واستئناف خدمات القطارات المحلية في مومباي، قد تكون عوامل مساهمة في زيادة الإصابات.

وقالت السلطات في مومباي، إنها بدأت توظيف حراس لفرض وضع الكمامات، وإن حوالي 300 حارس سيتم نشرهم في شبكة السكك الحديدية من بين حوالي 5000 حارس سيجري نشرهم.

وكشف تقرير لـ"رويترز" أن سكان الهند تخلوا إلى حد كبير عن وضع الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

المصدر: رويترز