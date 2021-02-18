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البيت الأبيض: بايدن يركز على كوفيد-19 والصين في اجتماع قادة G7

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البيت الأبيض: بايدن يركز على كوفيد-19 والصين في اجتماع قادة G7
Reuters LEAH MILLIS
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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش التعامل العالمي مع جائحة كوفيد-19 وجهود إعادة بناء الاقتصاد العالمي خلال اجتماعه مع قادة دول مجموعة السبع الكبار يوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين، اليوم الخميس، إن بايدن "سيركز على العامل العالمي مع الجائحة، بما في ذلك إنتاج اللقاحات وتوزيع التوريدات"، إضافة للجهود الرامية لمكافحة العدوى.

وأضافت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي سيناقش أيضا الحاجة إلى الاستثمار في القدرة التنافسية الجماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الصين علاوة على تغير المناخ.

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وقالت إنه "سيبحث تعافي الاقتصاد العالمي، بما في ذلك أهمية استمرار جميع الدول الصناعية بدعم التعافي الاقتصادي".

وسيكون اجتماع قادة مجموعة السبع الكبار، الذي سيعقد يوم الجمعة عبر تقنية الفيديو، أول اجتماع من هذا القبيل لجو بايدن بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

يذكر أن المجموعة تضم كلا من بريطانيا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، إضافة للولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

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