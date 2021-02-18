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فرنسا.. تغريم كوميدي بـ9 آلاف يورو بسبب "أغنية معادية للسامية"

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فرنسا.. تغريم كوميدي بـ9 آلاف يورو بسبب
Reuters GFM/JS/
الكوميدي الفرنسي ديودوني مبالا مبالا
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أيدت محكمة استئناف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، حكما ضد الكوميدي ديودوني مبالا مبالا، يقضي بدفعه غرامة قدرها 9000 يورو يمكن أن تتحول إلى عقوبة سجن في حالة عدم الدفع.

واعتمدت المحكمة في قرارها على مقطع فيديو لأغنية بعنوان "إنها محرقتي" نشرت في 2017 على بعض منصات الإنترنت، وتضمنت حديثا عن الشواء ولحم الكوشير الحلال لدى اليهود.

وفي نوفمبر 2019، اعتبرت محكمة ابتدائية أن "الحق في الدعابة" الذي استشهد به ديودوني للدفاع عن أغنيته "يتعارض مع حق آخر هو كرامة الإنسان".

وأبرزت المحكمة وقتها أن كلمات الأغنية تشير بشكل لا لبس فيه إلى المحرقة التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "لوفيغارو"

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