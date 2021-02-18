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لافروف يبحث مع نظيره المكسيكي توريدات لقاح "سبوتنيك V" للمكسيك

أخبار العالم

لافروف يبحث مع نظيره المكسيكي توريدات لقاح
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى المكسيك.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، اليوم الخميس، إلى أن الجانبين بحثا "موضوع التعاون في محاربة انتشار فيروس كورونا، وخاصة توريدات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" إلى المكسيك".

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وتبادل الوزيران كذلك الآراء بشأن العلاقات الثنائية بين روسيا والمكسيك، وتناولا مسائل التعامل بين البلدين على ساحة الأمم المتحدة.

يذكر أن المكسيك هي أول دولة في أمريكا اللاتينية سجلت اللقاح الروسي.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد صرح بأنه يتوقع توريد الدفعات الأولى من اللقاح الروسي خلال أيام العطلة الأسبوعية القادمة.

المصدر: "تاس"

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