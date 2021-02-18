فرنسا تسجل انخفاضا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 22501 إصابة و271 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في إحصائية جديدة، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22501، مقارنة مع 25018 الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3536648 حالة.

وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 271 وفاة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد، مقابل 310 الأربعاء، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 83393 متوفيا، بينهم 59159 في المستشفيات و24234 في دور المسنين.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT