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عبد اللهيان: انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي لا مفر منه دون رفع العقوبات

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عبد اللهيان: انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي لا مفر منه دون رفع العقوبات
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين امير عبد اللهيان
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هددت إيران بوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، "إذا لم تنفذ بقية الأطراف التزاماتها في غضون 4 أيام".

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان: "لم يتبق سوى 4 أيام أمام أمريكا والدول الأوروبية الثلاث العضو في الاتفاق النووي، ومن دون إلغاء العقوبات بشكل فاعل فإن خروج إيران من البروتوكول الإضافي حتمي".

واستطرد: "بكل تأكيد لن ننتظر الاجتماعات والتقاط الصور والوعود الفارغة للبيت الأبيض والترويكا الأوروبية".

المصدر: RT

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