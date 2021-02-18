عبد اللهيان: انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي لا مفر منه دون رفع العقوبات

هددت إيران بوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي، "إذا لم تنفذ بقية الأطراف التزاماتها في غضون 4 أيام".

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني أمير عبد اللهيان: "لم يتبق سوى 4 أيام أمام أمريكا والدول الأوروبية الثلاث العضو في الاتفاق النووي، ومن دون إلغاء العقوبات بشكل فاعل فإن خروج إيران من البروتوكول الإضافي حتمي".

واستطرد: "بكل تأكيد لن ننتظر الاجتماعات والتقاط الصور والوعود الفارغة للبيت الأبيض والترويكا الأوروبية".

المصدر: RT