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أفغانستان.. مقتل أستاذ من جامعة كابول في انفجار قنبلة

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أفغانستان.. مقتل أستاذ من جامعة كابول في انفجار قنبلة
Reuters
أحد عناصر الشرطة في كابول، أرشيف
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قال مسؤولون في شرطة أفغانستان إن أستاذا في جامعة كابول قتل في انفجار قنبلة استهدف سيارته اليوم الخميس، في أول هجوم منذ أيام بعد سلسلة هجمات وقعت في الأسابيع الماضية.

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وقال المتحدث باسم الشرطة، فردوس فارامارز، إن مباشر مسلميار أستاذ الشريعة قتل في كابول برفقة شخص آخر، ولم تتضح هوية القتيل الآخر حتى الآن، لكن تقارير إعلام ذكرت أنه أستاذ أيضا.

وشهدت كابول في الأسابيع الماضية سلسلة هجمات باستخدام قنابل لاصقة صغيرة توضع أسفل السيارات، واغتيالات موجهة ضد أفراد أمن وقضاة ومسؤولين حكوميين وناشطين بالمجتمع المدني وصحفيين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين حكوميين يلقون باللوم على مقاتلي "طالبان"، ويقولون إنهم يستخدمون هذه الأساليب لبث الخوف وتجنب سقوط الكثير من الضحايا المدنيين في الوقت نفسه.

المصدر: رويترز

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