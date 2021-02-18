إسرائيل تكشف عن تطوير منظومة دفاع جوي جديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة (صور)

قالت إسرائيل اليوم الخميس إنها تعمل على تطوير الدرع الصاروخية الباليستية الجديدة "آرو-4" بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهي مستوى جديد من نظام دفاعي شيدته مع التركيز على إيران.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة ستكون المتعاقد الرئيسي على تطوير نظام "آرو-4".

The Israel Missile Defense Organization and the U.S. Missile Defense Agency have begun the development of the Arrow-4 system, with @ILAerospaceIAI as the prime contractor for development and production 1/2 pic.twitter.com/emLWMjlmI7 — Ministry of Defense (@Israel_MOD) February 18, 2021

وأوضحت الوزارة في تغريدة أن "الدرع الصاروخية آرو-4 متقدمة ومبتكرة مع قدرات محسنة. وستتعامل المنظومة مع مجموعة واسعة من التهديدات في المنطقة وستحل محل صواريخ آرو-2 الاعتراضية خلال العقود القادمة".

يذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أعلنتا في ديسمبر المنصرم، عن إجرائهما سلسلة ناجحة من تجارب نسخة متقدمة من نظام "مقلاع داوود".

المصدر: RT + "رويترز"