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إسرائيل تكشف عن تطوير منظومة دفاع جوي جديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة (صور)

أخبار العالم

إسرائيل تكشف عن تطوير منظومة دفاع جوي جديدة بالتعاون مع الولايات المتحدة (صور)
Reuters AC/LA//FL/
منظومة دفاع جوي إسرائيلية
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قالت إسرائيل اليوم الخميس إنها تعمل على تطوير الدرع الصاروخية الباليستية الجديدة "آرو-4" بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهي مستوى جديد من نظام دفاعي شيدته مع التركيز على إيران.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة ستكون المتعاقد الرئيسي على تطوير نظام "آرو-4".

وأوضحت الوزارة في تغريدة أن "الدرع الصاروخية آرو-4 متقدمة ومبتكرة مع قدرات محسنة. وستتعامل المنظومة مع مجموعة واسعة من التهديدات في المنطقة وستحل محل صواريخ آرو-2 الاعتراضية خلال العقود القادمة".

يذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أعلنتا في ديسمبر المنصرم، عن إجرائهما سلسلة ناجحة من تجارب نسخة متقدمة من نظام "مقلاع داوود".

المصدر: RT + "رويترز"

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