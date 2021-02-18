واشنطن تتعهد بدفع 200 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها عبر العالم على توسيع قدرة التصنيع والتوزيع وزيادة الوصول، بما في ذلك الفئات السكانية المهمشة.

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وأضاف بلينكن في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أن بلاده تؤمن بضرورة تعددية الأطراف ليس فقط بكونها استجابة صحية وإنسانية دولية فعالة لفيروس كورونا، ولكن لبناء قدرة صحية عالمية أقوى وآمن للمستقبل.

ولفت إلى عزم بلاده العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لتعزيز وإصلاح منظمة الصحة العالمية، لدعم أجندة الأمن الصحي العالمي ولبناء الاستعداد المستدام للتهديدات البيولوجية، ولإنشاء نظام تحذير يسمح بالاستجابة بسرعة أكبر من خلال الاختبار مع التتبع، مع معدات الحماية الشخصية اللازمة لإنقاذ الأرواح.

وأعلن بلينكن عزم الولايات المتحدة تقديم أكثر من 200 مليون دولار من الالتزامات المقررة والحالية إلى منظمة الصحة العالمية بحلول نهاية شهر فبراير، مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس التزام الولايات المتحدة المتجدد لضمان حصول منظمة الصحة العالمية على الدعم الذي تحتاجه لقيادة الاستجابة العالمية للتصدي لوباء كورونا.

وطالب بمحاسبة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لا ينبغي السماح لأي دولة باستخدام كوفيد-19 كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية.

المصدر: رويترز