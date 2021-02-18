إدارة بايدن تقدم مشروعا للكونغرس قد يمهد الطريق أمام حصول 11 مليون شخص على الجنسية الأمريكية

تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس للكونغرس مشروع قانون الهجرة، وفي حال تم إقرار التشريع سيمهد الطريق أمام 11 مليون شخص مقيم بدون أوراق، للحصول على الجنسية الأمريكية.

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ويمثل مشروع القانون الذي يرعاه كل من النائبة الديمقراطية، ليندا سانشيز، والسيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، فرصة للرئيس بايدن لإدخال تغييرات كبيرة على نظام الهجرة الذي يرى كلا الحزبين أنه يحتاج للإصلاح.

مشروع القانون سيتضمن بندا لما مدته ثماني سنوات للحصول على الجنسية الأمريكية للأشخاص الذين وصلوا إلى أمريكا بشكل غير قانوني، بحلول الأول من يناير من هذا العام. ومن شأنه أن يزيل العقبات التي يواجهها العمال الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني، إضافة لفحص الحدود واستبدال كلمة "أجنبي" بكلمة "غير مواطن" في القانون الجديد.

المصدر: RT