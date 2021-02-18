الولايات المتحدة.. جائحة كورونا تسبب بانخفاض متوسط العمر المتوقع

انخفض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة لمدة عام كامل بعام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا للبيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقد بلغ متوسط ​​العمر المتوقع الإجمالي للأمريكيين 77.8 عام في النصف الأول من عام 2020 ، مقارنة بـ78.8 عام في عام 2019.

وكما هو الحال مع الوفيات الناتجة عن الإصابة بكورونا، تعرضت مجموعات الأقليات لضربة أكبر، مع انخفاض متوسط ​​العمر المتوقع بين الأمريكيين السود بنحو ثلاث سنوات، وفقد الأمريكيون من أصل إسباني ما يقرب من عامين.

وقد أدى الوباء إلى توسيع فجوة متوسط ​​العمر المتوقع بين الأمريكيين البيض والسود إلى ست سنوات، مما عكس الاتجاه الذي جعل الفجوة تضيق منذ عام 1993.

المصدر: "فوربس"