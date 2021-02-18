عام على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 80 وفاة جديدة و 8066 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى مليون و550 ألفا و142 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 59264 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن طهران فرضت حظرا على توريد لقاحات مضادة للفيروس من الولايات المتحدة.

كما كشف رئيس النظام الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، عن خطط طهران لشراء مليوني جرعة من اللقاحات من الهند والصين وروسيا قبل نهاية شهر مارس المقبل، إضافة إلى مواصلة البلاد جهودها لتطوير لقاح محلي ضد كورونا، يتوقع أن يكون جاهزا في الربيع المقبل.

ورغم مرور عام على إصابة أول مواطن إيراني بفيروس كورونا في مدينة قم بجنوب العاصمة طهران، فقد أظهرت بيانات لوزارة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1.477 مليار دولار أمريكي للاستثمارات الأجنبية في 10 أشهر.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في إيران في الفترة الممتدة من 20 مارس 2020 حتى 20 يناير 2021، ارتفاعا هائلا بنمو 89.4% عن الفترة السابقة، وفقا لما نقلته وكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المعتمدة في قطاعات التجارة والصناعة والمعادن بلغت في الأشهر العشرة المذكورة 104 مشاريع، بنمو 31.6%عن الفترة السابقة.

المصدر: وكالات