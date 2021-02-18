الهند تلزم القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل إجراء اختبارات كورونا

فرضت الهند إجراء فحوصات كورونا للأشخاص الذين يصلون بشكل مباشر أو غير مباشر من المملكة المتحدة وجمهورية جنوب إفريقيا والبرازيل في محاولة لاحتواء انتشار الطفرات الجديدة من الفيروس.

واكتشفت الهند، أربع إصابات بالطفرة الجنوب إفريقية الشهر الماضي، وإصابة واحدة بالطفرة البرازيلية هذا الشهر.

وقالت الحكومة إن السلالات (الطفرات) الجنوب إفريقية والبرازيلية يمكن أن تصيب رئتي الشخص بسهولة أكثر من الطفرة البريطاينة، مبينة أن شركات الطيران ستطالب اعتبارا من الأسبوع المقبل بعزل المسافرين القادمين من تلك الدول.

ولا يوجد لدى الهند رحلات جوية مباشرة مع البرازيل وجنوب إفريقيا، ومعظم المسافرين من هذه البلدان يمرون عموما عبر مطارات الشرق الأوسط.

المصدر: "رويترز"