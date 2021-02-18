الولايات المتحدة تدعو روسيا لاستئناف الحوار حول الأمن السيبراني

صرحت النائبة السابقة للأمين العام لحلف الناتو، روز غيتيموللر، أن روسيا والولايات المتحدة يجب عليهما العودة الى مناقشة قواعد اللعب في مجال التكنولوجيات السيبرانية.

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ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن تصريح غيتيموللر التي ترأست في الماضي الوفد الأمريكي في المحادثات حول معاهدة "ستارت -3": " لقد ذكر (نائب وزير الخارجية الروسي (سيرغي ريابكوف هذا الموضوع في تصريحاته الأخيرة. لذلك أتساءل هل يعتقد ان الإشراف في المجال السيبراني والحد من الأسلحة مسائل متشابهة؟ لكنني أوافق على ضرورة العودة إلى بحث هذه المسألة".

وعبرت عن اعتقادها بأنه لا يمكن تحقيق الإشراف الشامل على أعمال جانب آخر في هذا المجال ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه تمت في الماضي محادثات سمحت بالتحرك إلى الأمام في وضع مبادئ أساسية وإجراءات لتعزيز الثقة المتبادلة.

المصدر: نوفوستي