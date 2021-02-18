المكسيك.. اعتقال 6 أشخاص بتهمة الاتجار بلقاحات كورونا مزيفة

اعتقلت الشرطة المكسيكية ستة أشخاص في شمال البلاد بتهمة الاتجار بلقاحات مزيفة لفيروس كورونا.

وقالت إدارة السلامة العامة الفيدرالية إن الاعتقالات تمت في ولاية نويفو ليون الحدودية الشمالية، على الرغم من أنها لم تذكر نوع اللقاحات المزيفة أو ما إذا كانت معروضة للبيع.

وقالت وزيرة السلامة العامة في المكسيك، روزا إيسيلا رودريغيز: "لا يجب اللعب بالصحة، وفي لحظات الوباء هذه لا ينبغي لأحد أن يستغل الوضع".

وأوضح مساعد وزير الصحة، هوغو لوبيز غاتيل، أن "المنتجات المقلدة قدمت كلقاحات من شركة فايز، والتي لا تتوفر إلا في المكسيك من خلال فرق التطعيم الحكومية"، وقال إن "المشتبه بهم عرضوا اللقاحات للبيع بما يعادل حوالي 2000 دولار للجرعة".

وقالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1075 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و13 ألفا و563 إصابة، والوفيات إلى 177 ألفا و61 حالة وفاة.

المصدر: "الإندبندنت" + "رويترز"