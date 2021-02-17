فرنسا تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 25018 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، بعد تسجيل 19590 إصابة في اليوم السابق.

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 310 وفيات جراء الفيروس، بينما تم تسجيل 586 وفاة في اليوم السابق.

وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 83122، فيما إجمالي عدد الإصابات 3514147.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 2357946.

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المصدر: "وزارة الصحة الفرنسية"