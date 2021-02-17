جونسون يتعرض لموقف محرج بعد أن شبه نفسه بنجم كرة متهم بالقتل (فيديو)

شهدت زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أحد مراكز التطعيم موقفا محرجا، حيث شبه نفسه بنجم كرة قدم أمريكي متهم بجريمة قتل.

وأثناء التقاطه صورة فوتوغرافية في مركز التلقيح في كومبران في جنوب ويلز، واجه جونسون صعوبة في ارتداء زوج من القفازات المطاطية، فقال أحد الموظفين إن مقاسها قد يكون صغيرا، إلا أن جونسون رد قائلا: "لا، لا، لقد فهمت، مثل O.J Simpson".

Boris Johnson made an awkward OJ Simpson reference as he toured a vaccination centre. pic.twitter.com/1hnSQNwTLh — HuffPost UK (@HuffPostUK) February 17, 2021

و أو. جي. سيمبسون، متهم بقتل زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون في العام 1995، وتعذر عليه ارتداء القفازات خلال إحدى جلسات محاكمته.

I agree that @BorisJohnson should never have likened himself to O.J. Simpson

O.J. killed only two people, didn't he? — Bosco 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Bosco4Indy) February 17, 2021

المصدر: RT