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جونسون يتعرض لموقف محرج بعد أن شبه نفسه بنجم كرة متهم بالقتل (فيديو)

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جونسون يتعرض لموقف محرج بعد أن شبه نفسه بنجم كرة متهم بالقتل (فيديو)
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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شهدت زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أحد مراكز التطعيم موقفا محرجا، حيث شبه نفسه بنجم كرة قدم أمريكي متهم بجريمة قتل.

وأثناء التقاطه صورة فوتوغرافية في مركز التلقيح في كومبران في جنوب ويلز، واجه جونسون صعوبة في ارتداء زوج من القفازات المطاطية، فقال أحد الموظفين إن مقاسها قد يكون صغيرا، إلا أن جونسون رد قائلا: "لا، لا، لقد فهمت، مثل O.J Simpson".

و أو. جي. سيمبسون، متهم بقتل زوجته السابقة نيكول براون سيمبسون في العام 1995، وتعذر عليه ارتداء القفازات خلال إحدى جلسات محاكمته.

المصدر: RT

 

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