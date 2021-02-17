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الهيكل المعدني الغامض يتعرض لمصير مأساوي في الكونغو

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الهيكل المعدني الغامض يتعرض لمصير مأساوي في الكونغو
Reuters
الهيكل المعدني الغامض يلقى مصيرا مأساويا في الكونغو
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واجه أحدث هيكل من سلسلة هياكل معدنية فضية ألهبت حماس محبي الخيال العلمي في جميع أنحاء العالم مصيرا مأساويا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم إحراقه في ساحة بالعاصمة.

وظهر الهيكل الذي يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار في حي باندال بالعاصمة كينشاسا صباح يوم الأحد.

وفي صباح الأربعاء توقف حشد من المارة الفضوليين في حي باندال لالتقاط صور السيلفي والحديث عن الأصول المحتملة للهيكل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السكان وهم يدمرون الهيكل بالعصي ويضرمون النار فيه.

جدير بالذكر أن هياكل مشابهة رصدت في صحراء يوتا بالولايات المتحدة في نوفمبر 2020، ثم في رومانيا وتركيا، وجرت مقارنتها بالهيكل المعدني الذي ظهر في فيلم "2001: أوديسا الفضاء" للمخرج ستانلي كوبريك، وفي الفيلم يعتبر الهيكل الفضائي رمزا يلعب دورا في تطور البشرية.

الهيكل المعدني الغامض يتعرض لمصير مأساوي في الكونغو
Reuters
الهيكل المعدني الغامض يتعرض لمصير مأساوي في الكونغو
Reuters
الهيكل المعدني الغامض يتعرض لمصير مأساوي في الكونغو
Reuters

المصدر: وكالات

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