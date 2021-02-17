الهيكل المعدني الغامض يتعرض لمصير مأساوي في الكونغو

واجه أحدث هيكل من سلسلة هياكل معدنية فضية ألهبت حماس محبي الخيال العلمي في جميع أنحاء العالم مصيرا مأساويا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم إحراقه في ساحة بالعاصمة.

وظهر الهيكل الذي يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار في حي باندال بالعاصمة كينشاسا صباح يوم الأحد.

وفي صباح الأربعاء توقف حشد من المارة الفضوليين في حي باندال لالتقاط صور السيلفي والحديث عن الأصول المحتملة للهيكل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السكان وهم يدمرون الهيكل بالعصي ويضرمون النار فيه.

جدير بالذكر أن هياكل مشابهة رصدت في صحراء يوتا بالولايات المتحدة في نوفمبر 2020، ثم في رومانيا وتركيا، وجرت مقارنتها بالهيكل المعدني الذي ظهر في فيلم "2001: أوديسا الفضاء" للمخرج ستانلي كوبريك، وفي الفيلم يعتبر الهيكل الفضائي رمزا يلعب دورا في تطور البشرية.

Un #monolithe est-il apparu à #Bandal_Bakayawu? "Un gros trou a été creusé samedi avant qu'un métal massif y soit enfoui à l'aide d'une grue", dit un #Wewa, qui a tout vu. "C'est un mystérieux monolithe", dit le bourgmestre. "Je sécurise cet endroit historique et touristique". pic.twitter.com/JXVohxGMgm — TOP CONGO FM (@TopCongo) February 17, 2021

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات