متهمان في قضية فرار غصن يناشدان بلينكن عدم تسليمهما لليابان

وجه الأمريكيان المتهمان بالتآمر لمساعدة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني كارلوس غصن في فراره من اليابان، طلبا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمنع تسليمهما لليابان.

وفي رسالة موجهة إلى بلينكن اطلعت عليها وكالة "رويترز"، قال فريق المحامين الذي يدافعون عن العسكري الأمريكي السابق مايكل تايلور وابنه بيتر تايلور، إن الدفاع "لا يعتقد أن هناك أسسا لتسليم المواطنين الأمريكيين" لليابان.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت يوم السبت الماضي طلب المحامين إيقاف قرار محكمة أخرى، يمهد الطريق لتسليم المواطنين لليابان التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقهما في 30 يناير 2020.

إقرأ المزيد

ويتهم مايكل تايلور العنصر السابق في القوات الخاصة الأمريكية والمتعاقد مع شركة أمنية أمريكية وابنه بيتر تايلور، بتنظيم فرار الرئيس السابق لشركات "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيشي" لصناعة السيارات كالوس غصن من اليابان، في انتهاك لشروط الإقامة الجبرية التي فرضت عليه في إطار التحقيقات في قضية اختلاس والتستر على مداخيله.

واعتقلت السلطات الأمريكية مايكل وبيتر تايلور في مايو الماضي، وفي أكتوبر وافقت على تسليمهما لليابان.

المصدر: رويترز