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"سي أن أن": اهتمام أمريكا اللاتينية بلقاح "سبوتنيك V" الروسي قد يقوض سمعة الولايات المتحدة

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Sputnik Magda Gibelli
وصول شحنة من جرعات لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى مطار كاراكاس في فنزويلا
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اعتبرت قناة "سي أن أن" الأمريكية أن الاهتمام المتزايد من دول أمريكا اللاتينية بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، قد ينعكس سلبا على سمعة الولايات المتحدة في المنطقة.

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وجاء في مقالة نشرت على موقع القناة الإلكتروني اليوم الأربعاء: "روسيا صارت موردا كبيرا للقاحات ضد مرض كوفيد-19 إلى أمريكا اللاتينية، وقد تترتب على ذلك تبعات بعيدة المدى في عالم ما بعد الجائحة، فهذا الأمر من شأنه أن يقود إلى مواصلة تقويض سمعة الولايات المتحدة في المنطقة".

وذكر كاتب المقالة أن دول أمريكا اللاتينية تلجأ أكثر فأكثر إلى موسكو لتطلب منها المساعدة في مكافحة الجائحة.

ولفت بهذا الصدد إلى أن اللقاح الروسي سيتم تبنيه حتى في كولومبيا على الأرجح، والتي تعد الحليف الأكبر لواشنطن في المنطقة.

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المصدر: تاس

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