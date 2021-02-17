إدارة بايدن تستثمر 200 مليون دولار لتتبع متغيرات كورونا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستستثمر حوالي 200 مليون دولار في الدراسات المخصصة لتتبع انتشار المتغيرات الجديدة الأكثر عدوى من فيروس كورونا.

وهذه الخطوة واحدة من ثلاثة إجراءات أعلن عنها المسؤولون اليوم بهدف تعزيز الاختبارات، كما سيتم استثمار 650 مليون دولار للمساعدة في تحسين الاختبارات في المدارس الابتدائية والمتوسطة بالإضافة إلى أماكن التجمع الأخرى مثل ملاجئ المشردين وسيتم تخصيص 815 مليون دولار أخرى لزيادة التصنيع المحلي للاختبارات.

وقالت كارول جونسون منسقة الاختبارات في البيت الأبيض، إن صناديق الاستثمار الجديدة ستسمح بزيادة تتبع التسلسل الجيني للوباء، بما يصل إلى أخذ 25000 عينة في الأسبوع، مشيرة إلى أنه "نتيجة لذلك، سوف نحدد متغيرات الفيروس في أقرب وقت ومن ثم نوجه جهودنا بشكل أفضل لوقف الانتشار".

وأضافت: "الوقت أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بهذه المتغيرات سريعة الانتشار، لذلك فإن هذه الأموال المخصصة لتتبع الفيروس في أماكن مثل المدارس والمعامل في جميع أنحاء البلاد".

المصدر: The Hill