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أردوغان: تركيا ستبدأ العودة للحياة الطبيعية تدريجيا في مارس

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أردوغان: تركيا ستبدأ العودة للحياة الطبيعية تدريجيا في مارس
AFP
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبدأ العودة التدريجية للحياة الطبيعية بناء على وضع كل منطقة على حدة، اعتبارا من مارس المقبل.

وأوضح أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أن حظر التجول الذي يفرض بسبب كوفيد-19 في عطلة نهاية الأسبوع بأنحاء البلاد سيرفع في بعض المناطق استنادا لمعدلات الإصابات.

وقال إنه سيصدر في الأيام المقبلة قرارا بخصوص إعادة فتح المقاهي والمطاعم، وحث المواطنين على الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفرضت تركيا حظر تجول وإجراءات عزل عام في عطلة نهاية الأسبوع وقيودا أخرى في ديسمبر للتصدي لزيادة حالات الإصابة. وتعتزم إعادة فتح المدارس تدريجيا بأنحاء البلاد اعتبارا من أول مارس.

وبحسب وزارة الصحة التركية فإن اجمالي الوفيات بكورونا بلغ 27 ألفا و652، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونين و602 ألف و34 حالة، وحصيلة المتعافين مليونين و489 ألفا و624.

المصدر: "رويترز"

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