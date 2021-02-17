مطالبات بالتدخل لإنقاذ حياة سجين رأي في إيران من الموت

أعرب نشطاء عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لـ"سجين رأي" إيراني نقل إلى المستشفى مع تدهور حالته الصحية، حيث لا يزال معتقلا منذ سنتين.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن النشطاء بأن الوضع الصحي للسجين بهنام محجوبي تراجع بسبب التعذيب.

وينتمي بهنام محجوبي إلى "دراويش كانابادي"، أكبر طريقة صوفية في إيران، وحكم عليه بالسجن على خلفية مشاركته في تظاهرة في فبراير 2018.

وأشارت "منظمة العفو الدولية" إلى أن محجوبي يعاني من اضطراب هلع خطير، وجرى حقنه بالأدوية رغما عن إرادته في السجن.

وقالت المنظمة: "ينبغي التحقيق جنائيا بالظروف التي قادت إلى تدهور حالة سجين الرأي بهنام محجوبي بشكل كبير، وإدخاله المستشفى"، مضيفة أنه "عانى لأشهر من التعذيب، بما في ذلك منعه عمدا من تلقي العناية الطبية".

#بهنام_محجوبی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به حالت کما رفت. pic.twitter.com/g2zFB8pw1K — داریوش زند (@Dariush_Zand) February 14, 2021

ويحض نشطاء آخرون منذ أشهر إيران على الإفراج عن محجوبي بسبب وضعه الصحي.

ويوم الثلاثاء، قالت منظمة السجون الإيرانية الحكومية إن محجوبي "لديه تاريخ مع المرض وتعرض مؤخرا للتسمّم ونقل على الفور إلى مستشفى في طهران لتلقي العلاج"، وأضافت أنه تمت الموافقة على إخراجه من السجن بكفالة، لكنه أصيب بالمرض قبل حصول ذلك.

ابراهیم رئیسی رئیس ق.قضاییه اخیرا گفته حاضر است درهای زندان را بر روی هر «مدعی حقوق بشر» باز کند تا هر زندانی که می‌خواهند ببینند تا معلوم شود حقوق‌بشر در کدام کشور بیشتر رعایت می‌شود.از گشودن در زندان می‌گوید اما نمی‌گذارد مادر #بهنام_محجوبی، فرزند زندانی‌اش را که در کماست ببیند pic.twitter.com/maDljhtvRg — Farin Assemi (@FareenAssemi) February 15, 2021

المصدر: أ ف ب