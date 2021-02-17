 
مباشر

موزمبيق.. عاصفة استوائية أخرى تضرب البلاد في أقل من شهر

أخبار العالم

موزمبيق.. عاصفة استوائية أخرى تضرب البلاد في أقل من شهر
Reuters
العواصف في موزمبيق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psq3

أعلنت الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا أن عاصفة استوائية من المرجح أن تتفاقم لتصبح إعصارا تقترب من موزمبيق، التي ضربها إعصار "إلويز" منذ أقل من شهر.

وتزداد عاصفة "غوامبي" قوة في النصف الجنوبي من موزمبيق مع احتمال سقوط أمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات على طول الساحل الجنوبي للبلاد والمناطق الداخلية المجاورة، خاصة من بيرا عبر فيلانكولوس وجنوبا إلى إنهامبان.

وستكون هذه العاصفة هي الثالثة التي تضرب ساحل موزمبيق في غضون عدة أشهر، حيث يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، مما يجعل المناطق المنخفضة في البلاد، التي تعد موانئها بوابة إلى البلدان الإفريقية غير الساحلية، عرضة للاضطرابات الجوية.

إقرأ المزيد
تساقط الثلوج في موسكو يحطم رقما قياسيا منذ نصف قرن
تساقط الثلوج في موسكو يحطم رقما قياسيا منذ نصف قرن

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا