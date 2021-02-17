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رصد سلالة نادرة من كورونا للمرة الأولى في إيطاليا

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رصد سلالة نادرة من كورونا للمرة الأولى في إيطاليا
Reuters
رصد سلالة نادرة من فيروس كورونا للمرة الأولى في إيطاليا
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أعلنت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية رصد طفرة جديدة ونادرة من فيروس كورونا، للمرة الأولى في البلاد.

وقالت الحكومة الإقليمية في بيان نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية يوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، لا نعرف قوة العدوى ولا الخصائص الأخرى لهذه الطفرة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من المتحورات".

وذكرت حكومة نابولي أن الطفرة التي تعرف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي، يطلق عليها "B.1.525" وحتى الآن لم تكتشف سوى 32 إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة، و"لم تسجل من قبل في إيطاليا".

وأشارت "أنسا" إلى أن انتشار سلالات فيروسية جديدة والسلالة البريطانية الأكثر عدوى التي أصبحت سائدة بشكل متزايد في إيطاليا، دفع ببعض مسؤولي الصحة في البلاد إلى الدعوة إلى إغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع، ما أثار حفيظة السياسيين الذين يقولون إن البلاد تحملت ما يكفي من القيود ويعاني الإيطاليون من الكثير من تبعاتها الاقتصادية.

يذكر أن إيطاليا سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من مليونين و700 ألف إصابة وأكثر من 94 ألف وفاة بفيروس كورونا، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا.

المصدر: وكالات

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