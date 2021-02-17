واشنطن تتعهد بـ200 مليون دولار للصحة العالمية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستساهم بنحو 200 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال إن "الجانب الأمريكي سيساهم بنحو 200 مليون دولار في ميزانية منظمة الصحة العالمية بحلول نهاية الشهر الجاري، وهذه المساهمة تأتي كجزء من التزامات الولايات المتحدة المالية تجاه المنظمة".

وأضاف: "الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم لتعزيز وإصلاح منظمة الصحة العالمية".

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أبريل الماضي تعليق المساهمات المالية الحكومية من قبل الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب حينها: "منظمة الصحة العالمية أفسدت ذلك لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين".

وجاء قرار ترامب في وقت سعت فيه المنظمة لجمع الأموال من أجل تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: RT