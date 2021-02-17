بعد روسيا.. الهند تعلن عزمها التبرع بلقاحات لموظفين أمميين

أعلنت الهند عن نيتها تطعيم جميع أفراد بعثات حفظ السلام الدولية الـ12 وقوامها نحو 95 ألف فرد، ضد فيروس كورونا المستجد.

وصرح وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "مع الأخذ في الاعتبار عناصر قوات حفظ السلام الأممية الذين يعملون في ظروف صعبة، بودنا الإعلان عن هدية لهم بواقع 200 ألف جرعة" من لقاح كورونا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في سبتمبر الماضي عن استعداد بلاده لإمداد جميع موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها مجانا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا.

وأعلنت الأمم المتحدة أواخر نوفمبر أنها تنظر في المقترح الروسي.

المصدر: رويترز + RT