بلدان فيشغراد تبحث استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إيغور ماتوفيتش أن رؤساء حكومات دول مجموعة فيشغراد، بحثوا سبل استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في بلدانهم.

وأضاف ماتوفيتش في مؤتمر صحفي لرؤساء حكومات المجموعة التي تضم هنغاريا، وبولندا، وسلوفاكيا، والتشيك، أن "صحة المواطنين تبقى في المقام الأول، ولا يمكن للقضايا الجيوسياسية أن تعيق ذلك".

وتابع: "الفيروس، لا يميز بين شرق وغرب على أساس سياسي وسيجبر الفيروس السياسيين على فعل كل شيء لحماية حياة الناس بغض النظر عن مصدر اللقاح".

من جانبه، قال فكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا: "اقترحت تحرير اللقاح من السياسة. هناك مناقشات جيوسياسية مختلفة، لكن لا يجوز زجها في النقاش حول اللقاحات. لا يوجد لقاح غربي أو شرقي، هناك لقاح جيد ولقاح رديء".

أما رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، فقال إنه يؤيد طرح رئيسي وزراء هنغاريا وسلوفاكيا، ويؤكد أن الأهمية تكمن في نجاعة اللقاح ومأمونيته.

المصدر: تاس