استقالة عمدة بلدية في تكساس بعد تعليقات مسيئة

استقال عمدة بلدة صغيرة في ولاية تكساس الأمريكية، بعد أن قال للسكان إنه لا يدين لهم بأي شيء، بعد انقطاع الكهرباء والتدفئة جراء موجة البرد القارس التي تجتاح عددا من الولايات.

وكان تيم بويد، عمدة مدينة كولورادو، كتب في منشور على "فيسبوك" تم حذفه: "لا أحد يدين لكم أو لعائلتكم بأي شيء.. لقد سئمت وتعبت من الناس الذين يبحثون عن صدقة"، مضيفا: "المدينة والمقاطعة، جنبا إلى جنب مع مزودي الطاقة أو أي خدمة أخرى لا تدين لأحد بشيء"، واعتبر أن "القوي وحده هو الذي سيبقى والضعيف سيهلك".

وفي منشور آخر، قال بويد إنه "لن ينكر أي شيء قاله في المنشور الأول"، معلنا أنه استقال من منصب رئيس البلدية.

كما ادعى أن زوجته قد طردت من وظيفتها بسبب تعليقاته كما قال إن عائلته تلقت تهديدات.

وقد قتل شخص على الأقل وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 4 ملايين نسمة، خلال موجة برد قاسية ضربت ولاية تكساس الأمريكية، حيث تساقطت الثلوج على الشاطئ بمشهد نادر.

ووصلت الموجة شديدة البرودة، التي تجتاح تكساس، إلى شمال المكسيك المجاورة، حيث قالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن 4.7 مليون مستخدم في وقت مبكر يوم الاثنين.

المصدر: The Hill