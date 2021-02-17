 
مباشر

اعتقال قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي بقضية جديدة

أخبار العالم

اعتقال قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي بقضية جديدة
Reuters
اعتقال جيمي لاي في أغسطس الماضي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/psnu

أفادت تقارير إعلامية بأن جيمي لاي قطب الإعلام في هونغ كونغ، اعتقل مرة أخرى للاشتباه في أنه ساعد واحدا من 12 فارا صينيا تم اعتقالهم في البحر العام الماضي.

إقرأ المزيد
المملكة المتحدة تحذر من أن سلطات هونغ كونغ لم تعد تعترف بالجنسية البريطانية-الصينية المزدوجة
المملكة المتحدة تحذر من أن سلطات هونغ كونغ لم تعد تعترف بالجنسية البريطانية-الصينية المزدوجة

وقالت صحيفتا "آبل ديلي" و"أورينتال ديلي"، إنه وجهت إلى لاي المحتجز بانتظار جلسة الاستماع يوم الخميس، تهمة التواطؤ مع القوات الأجنبية بموجب قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين على هونغ كونغ العام الماضي.

وألقى حرس السواحل الصيني القبض على الهاربين الـ12 في أغسطس أثناء محاولتهم الفرار من هونغ كونغ على متن قارب يعتقد أنه متجه إلى تايوان.

واحتجزوا جميعا في أحد سجون البر الرئيسي للصين حتى المحاكمة في أواخر ديسمبر.

لاي الشخص الأكثر شهرة الذي يتم اتهامه بموجب قانون الأمن الجديد، بسبب تصريحات أدلى بها في 30 يوليو و18 أغسطس، والتي قال المدعون فيها إنه طلب تدخلا أجنبيا في شؤون هونغ كونغ.

وتم القبض على لاي في أغسطس في غرفة الأخبار بصحيفة Apple Daily المعروفة بتغطيتها المشاكسة والمنتقدة للأحداث بين الصين وهونغ كونغ.

 

المصدر: رويترز

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا