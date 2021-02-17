اعتقال قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي بقضية جديدة

أفادت تقارير إعلامية بأن جيمي لاي قطب الإعلام في هونغ كونغ، اعتقل مرة أخرى للاشتباه في أنه ساعد واحدا من 12 فارا صينيا تم اعتقالهم في البحر العام الماضي.

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وقالت صحيفتا "آبل ديلي" و"أورينتال ديلي"، إنه وجهت إلى لاي المحتجز بانتظار جلسة الاستماع يوم الخميس، تهمة التواطؤ مع القوات الأجنبية بموجب قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين على هونغ كونغ العام الماضي.

وألقى حرس السواحل الصيني القبض على الهاربين الـ12 في أغسطس أثناء محاولتهم الفرار من هونغ كونغ على متن قارب يعتقد أنه متجه إلى تايوان.

واحتجزوا جميعا في أحد سجون البر الرئيسي للصين حتى المحاكمة في أواخر ديسمبر.

لاي الشخص الأكثر شهرة الذي يتم اتهامه بموجب قانون الأمن الجديد، بسبب تصريحات أدلى بها في 30 يوليو و18 أغسطس، والتي قال المدعون فيها إنه طلب تدخلا أجنبيا في شؤون هونغ كونغ.

وتم القبض على لاي في أغسطس في غرفة الأخبار بصحيفة Apple Daily المعروفة بتغطيتها المشاكسة والمنتقدة للأحداث بين الصين وهونغ كونغ.

المصدر: رويترز