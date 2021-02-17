الأسير قهموز يرفض شرط إبعاده عن قريته وإسقاط شرط الخدمة الاجتماعية عن نهال المقت

أفادت مراسلتنا، بأن الأسير السوري ذياب قهموز المشمول بصفقة التبادل بين إسرائيل وسوريا بوساطة روسية، يرفض إبعاده عن قريته، فيما تم إسقاط شرط الخدمة الاجتماعية عن الأسيرة نهال المقت.

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وقال الأسير السوري المحرر صدقي المقت، شقيق نهال، في حديث لـRT إن "وفدا من وزارة العدل الإسرائيلية حضر إلى منزلنا وأبلغنا بإسقاط الخدمة الاجتماعية الإلزامية عن أختي نهال المقت، في إطار الصفقة".

وأضاف أن "الجانب الإسرائيلي أبلغ العائلة أن إطلاق سراح نهال جاء ضمن مساع إنسانية تتوسط فيها دولة صديقة".

من جهة أخرى، قالت مراسلتنا، إن الأسير ذياب قهموز وهو من بلدة الغجر في الجولان السوري المحتل، يرفض شرط الإبعاد عن قريته.

ونقلت المراسلة عن مصادر من داخل السجون قولها إنه "حتى الساعة الواحدة والنصف كانت هناك مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي مع الأسير قهموز من أجل إطلاق سراحه بشرط الإبعاد وهو يرفض هذا الشرط".

وقهموز محكوم بـ14 عاما قضى منها 4 حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم الإفراج من الجانب السوري عن فتاة إسرائيلية دخلت عن طريق الخطأ إلى سوريا.

المصدر: RT