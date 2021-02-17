سيئول: بيونغ يانغ توسع منشآتها الصاروخية ولا توجد مؤشرات غير عادية في المواقع النووية

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن جارتها الشمالية، عمدت إلى توسيع مرافق تطوير الصواريخ، لكنها لم ترصد أي علامات غير عادية في موقع التجارب النووية الذي تم هدمه سابقا.

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وجاء هذا التقييم في تقرير قدمته الوزارة إلى لجنة الدفاع البرلمانية، في جلسة الإحاطة بالسياسات.

وقالت الوزارة: "لم يتم رصد أي تحركات خاصة منذ 24 مايو 2018، عندما دمرت كوريا الشمالية موقع "بونغي-ري" للتجارب النووية، كما يظل المفاعل النووي بقدرة 5 ميغاواط في مجمع "يونغبيون" النووي معلقا منذ فترة طويلة"، في إشارة إلى المفاعل النووي الرئيسي المستخدم في صنع البلوتونيوم الخاص بالأسلحة النووية.

وأضافت الوزارة: "تقوم كوريا الشمالية بتوسيع مرافق أبحاث وتطوير الصواريخ".

وتابعت الوزارة، إن كوريا الشمالية شددت من وضعها الدفاعي البري والبحري بالقرب من الحدود منذ أواخر العام الماضي، كما أجرت تدريبات عسكرية منتظمة.

وذكر التقرير أنه "لمنع وقوع الحوادث والحد من انتشار الوباء، تجري القوات تدريباتها في جميع الأماكن التي تتمركز فيها".

وقالت الوزارة إن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب التحركات العسكرية لكوريا الشمالية وتحتفظ بوضعية استعداد صارمة، وتعهدت باتخاذ إجراءات قوية ضد أي استفزازات محتملة.

وخلال الإحاطة أيضا، شددت الوزارة مرة أخرى على سعيها من أجل الاستعادة السريعة لقيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من الولايات المتحدة.

المصدر: "يونهاب"