وسط توترات متصاعدة.. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى إيران

أكدت إيران أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران السبت القادم، مع اقتراب موعد فرض قيود على أنشطة المفتشين النوويين الدوليين بالجمهورية الإسلامية.

وأعلن مندوب إيران لدى الوكالة كاظم غريب آبادي على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء أن زيارة غروسي تهدف لإجراء "مشاورات فنية بشأن كيفية مواصلة التعاون في ظل الاتفاقات والتطورات الأخيرة".

IAEA DG travels to Tehran on Saturday for technical discussions with the Atomic Energy Organization on how to continue cooperation in the light of new arrangements and development. As already announced, art. 6 of the new law will be implemented as of Feb 23. — Gharibabadi (@Gharibabadi) February 17, 2021

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن هذه الزيارة تأتي على خلفية خطط طهران لخفض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية، مذكّرا بأن قانونا جديدا ينص على وقف تطبيق إجراءات الشفافية الطوعية يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 فبراير.

وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم عن استعداده لاستقبال غروسي، مشددا على أن طهران لا تنوي تعليق التعاون بالكامل مع الوكالة الدولية ولا تعتزم طرد مفتشيها من البلاد وليست لديها نية لممارسة أي أنشطة نووية سرية.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الأرجنتيني غروسي نيته زيارة طهران، في محاولة لإيجاد حل سيتيح لمفتشي وكالته بمواصلة تنفيذ مهام التحقق الأساسية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

المصدر: RT + أ ف ب