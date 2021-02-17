موسكو ترد على اتهامات ببنائها "قاعدة تجسس" في دبلن

دحضت وزارة الخارجية الروسية أنباء نشرتها وسائل إعلام إيرلندية حول بناء "قاعدة تجسس" في أراضي السفارة الروسية في دبلن.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية: "تستمر إعادة إعمار مباني البعثة الدبلوماسية الروسية في إيرلندا وهناك حاجة لتحسين الظروف التي يعمل فيها دبلوماسيونا".

وأضاف: "إن المبنى السكني الصغير الذي تم بناؤه منذ أكثر من قرن وتقع فيه حاليا السفارة، ليس قادرا على ضمان العمل الطبيعي للبعثة الدبلوماسية... واستمرت عملية تنسيق وثائق البناء مع السلطات الإيرلندية عدة سنوات. ولم تكن تفاصيل هذا المشروع سرية. والأكثر من ذلك فكان بإمكان ممثلي قيادة وزارة الخارجية الإيرلندية ووسائل الإعلام المحلية زيارة السفارة أكثر من مرة ورؤية ما يحدث هنا بعد بدء إعادة الإعمار".

وذكر المصدر أن هذا الخبر ليس الأول من نوعه في وسائل الإعلام الإيرلندية، مشيرا إلى أنها تضم "تلميحات غير مبررة" تجاه السفارة الروسية في دبلن.

وتابع: "نأمل بأن تواصل القيادة الإيرلندية تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا بشكل مستقل واعتمادا على مصالحها وليس مصالح الدولة التي كانت تسيطر عليها سابقا وتسعى على ما يبدو حتى الآن لإخضاع سياسات دبلن لمصالحها".

المصدر: نوفوستي