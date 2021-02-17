بايدن يدافع عن خطته الإنقاذية لمواجهة كورونا

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطته لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي البالغة قيمتها 1900 مليار دولار في مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.

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وقال بايدن من مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن، شمال الولايات المتحدة، خلال منتدى للرد على أسئلة المواطنين "يجب الإنفاق الآن، يجب الضرب بقوة".

وشدد على أنه في مواجهة تداعيات كوفيد-19، يجب المضي بسرعة، مؤكدا أن خطته التي يرغب في أن يتم اعتمادها بدون انتظار توافق فرضي في الكونغرس ستتيح خلق "7 ملايين وظيفة هذه السنة".

وأكد البيت الأبيض باستمرار أن استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية من الأمريكيين تقف وراء الرئيس الجديد حول هذا الموضوع، وقال جو بايدن "69 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون خطتي!" مضيفا أن "البلد ليس منقسما بالدرجة التي يجري الحديث عنها".

وردا على سؤال حول التقدم الحالي في حملة التلقيح توقع بايدن أن تكون "600 مليون جرعة" متوفرة بحلول نهاية يوليو أي ما يكفي "لتطعيم كل الأمريكيين".

أما بخصوص العودة إلى الحياة الطبيعية فقال "بحلول عيد الميلاد، سنكون في وضع مختلف تماما عن الوضع الحالي".

المصدر: أ ف ب