اتفاق أمريكي ياباني على تمديد شروط تمويل القواعد الأمريكية لمدة عام

اتفقت الحكومتان اليابانية والأمريكية، على تمديد شروط توزيع تكاليف الحفاظ على القواعد الأمريكية في اليابان حتى 31 مارس 2022 (نهاية العام المالي المقبل في اليابان).

وجاء في بيان، صدر عن الخارجية اليابانية اليوم: "اتفقت حكومتا اليابان والولايات المتحدة، على تمديد الشروط الحالية لتوزيع التكاليف لسنة مالية واحدة. واتفق الطرفان أيضا على مواصلة المفاوضات بشأن توزيع التكاليف في الفترة اللاحقة لذلك".

وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "ستصل التكاليف التي سيتحملها الجانب الياباني في السنة المالية 2021، إلى 201.7 مليار ين (حوالي 1.9 مليار دولار)".

المصدر: تاس