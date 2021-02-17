دومينيك راب: لندن تدعم عائلة هاري دن للحصول على تعويضات ضد زوجة دبلوماسي أمريكي

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، إن "لندن تدعم عائلة هاري دن في سعيها للحصول على تعويضات ضد زوجة الدبلوماسي الأمريكي آن ساكولاس في الولايات المتحدة".

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وقال راب لشبكة "بي بي سي": "نحن ندعم الأسرة التي تسعى لتحقيق العدالة لفقدان هاري".

جدير بالذكر أن ساكولاس تورطت في حادث سيارة أسفر عن مقتل المراهق البريطاني هاري دن في عام 2019، وغادرت بريطانيا بعد وقت قصير من الحادث، مستخدمة الحصانة الدبلوماسية في الهروب من الملاحقة الجنائية، حيث رفضت الولايات المتحدة تسليمها العام الماضي.

المصدر: "رويترز"