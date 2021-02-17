باكستان.. قتلى وجرحى إثر حادث سير بسبب الضباب

أفادت تقارير باكستانية لوكالة "شينخوا،" بمصرع 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين في منطقة خوشاب بمقاطعة البنجاب بشرق باكستان، إثر صطدام شاحنة صغيرة بحافلة ركاب صغيرة.

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وقع الحادث عندما اصطدمت حافلة الركاب بالشاحنة القادمة في الاتجاه المعاكس بسبب ضعف الرؤية نتيجة الضباب الكثيف الذي شهدته المنطقة في الصباح الباكر، وفقا للتقارير المحلية.

وبحسب التقارير، وصلت فرق الإنقاذ على الفور إلى الموقع، في حين أدى الحادث إلى تدمير الجزء الأمامي من حافلة الركاب، ما تسبب بمصرع خمس نساء ورجل كانوا يجلسون في ذلك الجزء من الحافلة على الفور، بينما توفي السائق متأثرا بجروحه في المستشفى.

كما كشفت التقارير أن العديد من المصابين يرقدون الآن في حالة حرجة.

جدير بالذكر أن حوادث الطرق تقع بصورة متكررة في باكستان، ويرجع ذلك أساسا إلى سوء أحوال الطرق وضعف صيانة المركبات والقيادة غير الاحترافية، بحسب "شينخوا".

المصدر: "شينخوا"