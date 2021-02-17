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"نا نا نا نا".. عبارة لنتنياهو تثير تفاعلا وانتقادات

أخبار العالم

Reuters
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أثارت عبارة سخر فيها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من وسائل الإعلام لتركيزها على أوجه قصور الحكومة في مواجهة وباء كوفيد-19، تفاعلا واسعا في الإنترنت لم يخل من انتقادات.

وخلال مقابلة نادرة ليلة الأحد على القناة 12 الإسرائيلية، عند سؤاله عما إذا كانت الحكومة قد فشلت في الاستجابة بسرعة للوباء، رد نتنياهو بنطق صوت ارتجاج تعبيرا عن السخرية.

وقال وهو يلوح بذراعيه: "أنا أسميها نا نا نا نا نا، دعونا نبحث دائما عن شيء ما"، وتابع: "الشيء الرئيسي هنا هو أننا متفوقون على العالم في مجال التطعيمات، وأننا سنخرج من الوباء أولا، وسأدفع إسرائيل لقيادة العالم اقتصاديا... هذه هي الصورة الكبيرة.. لكن نا نا نا نا نا - دعونا نبحث عن نقطة أخرى وشيء آخر".

وتوقع نتنياهو أن تصبح العبارة جزءا من العرض الهزلي الساخر "Eretz Nehederet"، وبالفعل انتشر المقطع بسرعة، وبمساعدة فريق نتنياهو المعني بوسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات.

بدورهم، انتبه خصوم نتنياهو أيضا لهذه العبارة بسرعة، وقال حليفه السابق وزعيم حزب "الأمل الجديد" جدعون ساعر لراديو الجيش الثلاثاء إن العبارة الشائعة أظهرت أن أكثر من 5000 متوف نتيجة الوباء مجرد "ضجيج في الخلفية" بالنسبة لرئيس الوزراء.

وفي إحدى الصور التي انتشرت على نطاق واسع عبر "تويتر"، تظهر شواهد قبور كتبت على كل منها كلمة "نا".

وكما كان متوقعا، حول البعض تصريح نتنياهو إلى مقطع موسيقي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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