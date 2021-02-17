"نا نا نا نا".. عبارة لنتنياهو تثير تفاعلا وانتقادات

أثارت عبارة سخر فيها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من وسائل الإعلام لتركيزها على أوجه قصور الحكومة في مواجهة وباء كوفيد-19، تفاعلا واسعا في الإنترنت لم يخل من انتقادات.

وخلال مقابلة نادرة ليلة الأحد على القناة 12 الإسرائيلية، عند سؤاله عما إذا كانت الحكومة قد فشلت في الاستجابة بسرعة للوباء، رد نتنياهو بنطق صوت ارتجاج تعبيرا عن السخرية.

وقال وهو يلوح بذراعيه: "أنا أسميها نا نا نا نا نا، دعونا نبحث دائما عن شيء ما"، وتابع: "الشيء الرئيسي هنا هو أننا متفوقون على العالم في مجال التطعيمات، وأننا سنخرج من الوباء أولا، وسأدفع إسرائيل لقيادة العالم اقتصاديا... هذه هي الصورة الكبيرة.. لكن نا نا نا نا نا - دعونا نبحث عن نقطة أخرى وشيء آخر".

"רוצה לתת חומר לארץ נהדרת": ראש הממשלה נתניהו בחיקוי משלו. צפו pic.twitter.com/rkpwc4ax1N — החדשות - N12 (@N12News) February 15, 2021

وتوقع نتنياهو أن تصبح العبارة جزءا من العرض الهزلي الساخر "Eretz Nehederet"، وبالفعل انتشر المقطع بسرعة، وبمساعدة فريق نتنياهو المعني بوسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات.

بدورهم، انتبه خصوم نتنياهو أيضا لهذه العبارة بسرعة، وقال حليفه السابق وزعيم حزب "الأمل الجديد" جدعون ساعر لراديو الجيش الثلاثاء إن العبارة الشائعة أظهرت أن أكثر من 5000 متوف نتيجة الوباء مجرد "ضجيج في الخلفية" بالنسبة لرئيس الوزراء.

وفي إحدى الصور التي انتشرت على نطاق واسع عبر "تويتر"، تظهر شواهد قبور كتبت على كل منها كلمة "نا".

אנחנו מצבות-השיש, שעליהן דורך נתניהו כדי להימלט מדין-צדק, כשהוא מחייך ושורק "נה נה נה נה, נה נה נה נה". pic.twitter.com/kcGFAnZSyS — Eran Etzion ערן עציון (@eranetzion) February 16, 2021

وكما كان متوقعا، حول البعض تصريح نتنياهو إلى مقطع موسيقي.

אפשר לקחת את ה-נה נה נה נה נה נה של ראש הממשלה לכל מיני כיוונים. זה מה שיפה בשירה. שכל אחד מפרש את זה לכיוון שלו. אין נכון ולא נכון. אני הלכתי לכיוון של ריקוד הציפורים כי ככה אני רואה את הדברים. pic.twitter.com/uuiY8DGXGo — Amir Ogash (@AmirOgash) February 15, 2021

المصدر: تايمز أوف إسرائيل