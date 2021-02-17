محكمة أمريكية ترفض دعوى ضد بنك "خلق" التركي من قبل "ضحايا هجمات مرتبطة بإيران"

وافق قاض أمريكي على رفض قضية ضد بنك خلق التركي، قدمها "ضحايا هجمات جماعات مرتبطة بإيران"، بشرط أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لمتابعة القضية في تركيا.

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ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس كوت على رفض القضية المرفوعة ضد بنك "خلق" من قبل 876 من المدعين الذين كانوا ضحايا أو على صلة بضحايا "هجوم إرهابي خارجي ارتكبته مجموعة مرتبطة بإيران".

وقبلت المحكمة طلب بنك "خلق" برفض القضية، قائلة إن القضية يمكن أن تنظر فيها محكمة في تركيا.

وأمرت الجانبين بتقديم اتفاق بحلول 2 مارس للتقاضي في القضية في تركيا.

وقالت المحكمة إن "الفصل يجب أن يكون مشروطا بموافقة بنك خلق على قبول الخدمة في تركيا، والخضوع للاختصاص القضائي للمحاكم التركية، والتنازل عن أي دفاع بالتقادم قد يكون نشأ منذ رفع هذا الإجراء".

وبنك "خلق"، كان في قلب نزاع كبير بين أنقرة وواشنطن. وقد وجهت إليه في قضية منفصلة في نيويورك عام 2019، تهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.

واتهم حينها المدعون العامون الأمريكيون البنك، باستخدام مزودي خدمات الأموال و"شركات واجهة" في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، للتهرب من العقوبات المفروضة على طهران، مما يتيح إنفاق عائدات النفط والغاز على مشتريات الذهب والأدوية وغيرها.

ودفع بنك "خلق" بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال والتآمر في عام 2019.

المصدر: رويترز