بايدن في تعبير لافت: أحب الأطفال أكثر من الناس

في تعبير لافت يشبه زلة لسان، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع عام في ولاية ويسكونسن أنه يحب الأطفال أكثر من الناس.

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بدأ الموقف بدخول بايدن إلى المسرح، وبتحيته أندرسون كوبر، المذيع في شبكة "سي إن إن"، حيث توجه الرئيس الأمريكي إلى كوبر قائلا: "سعيد برؤيتك، كيف الحال؟ أنت تفضل الآن أن تكون في المنزل وتمضي الوقت مع طفلك، وليس معي هنا".

ورد المذيع المضيف، الذي أصبح أبا في أبريل الماضي متفقا مع بايدن بقوله: "نعم، بلغ من العمر تسعة أشهر ونصف".

وهنا قال له الرئيس الأمريكي: "أفهمك تماما. الكل يعرف أنني أحب الأطفال أكثر من الناس"، لافتا إلى أنه بالرغم من العمل، إلا أنه يحاول التفرغ لأحفاده.

وكان بايدن البالغ من العمر 78 عاما قد صدرت منه في أوقات سابقة أخطاء في التعبير وعدم الدقة، الأمر الذي وجه إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقاداته مرارا خلال حملته الانتخابية.

المصدر: تاس