بايدن: الصين ستدفع ثمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، إن الصين ستدفع ثمنا جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، مضيفا أنه أثار القضية مع الرئيس شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مؤخرا.

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وأضاف بايدن خلال لقاء تلفزيوني على محطة "سي.إن.إن": "ستكون هناك تداعيات على الصين".

وكان بايدن قد تحدث مع شي لمدة ساعتين الأربعاء الماضي، في أول محادثة هاتفية بين الزعيمين.

وحسبما أفاد البيت الأبيض، فإن بايدن أكد خلال المحادثة على "قلقه العميق بشأن الممارسات الصينية الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينغ يانغ، والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان".

المصدر: "رويترز"